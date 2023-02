Maurizio Costanzo, Rosaria Iardino ricorda il famoso bacio contro pregiudizio e disinformazione sui sieropositivi: «Sono molto addolorata»

di Redazione Web

Addio a Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore morto oggi all'età di 84 anni. Tantissime le figure istituzionali che si uniscono al dolore della sua famiglia mandando pubblicamente un messaggio di cordoglio. Tra queste anche Rosaria Iardino, la Presidente della Fondazione The Bridge: «Sono molto addolorata, lo ricordo con grande affetto», ha scritto.

Le parole di cordoglio

«Cordoglio per la scomparsa di Maurizio Costanzo, storico volto televisivo e giornalista di elevato spessore culturale. Sono molto addolorata, lo ricordo con grande affetto. Il suo modo di comunicare era unico, speciale, dirompente, a volte provocatorio nella sua estrema delicatezza», ha scritto la Presidente in un post condiviso su Instagram con a corredo uno scatto che la ritrae col giornalista mentre si scambiano un tenero bacio di affetto.

«Come in occasione di una puntata del suo innovativo programma Maurizio Costanzo Show, durante il quale con me replicò il famoso bacio che mi diedi con il professor Fernando Aiuti, contro il pregiudizio e la disinformazione sulle persone sieropositive. Una dimostrazione incredibile del suo modo di fare comunicazione, di affrontare la realtà, di vivere la quotidianità in tutte le sue dimensioni. Sono vicina ai suoi familiari in questo momento di dolore. Ciao Maurizio!», ha chiosato così Rosaria Iardino.

