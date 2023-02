Maurizio Costanzo, Fedez e quella gaffe (tra le lacrime): «È venuto a mancare? Che burloni...»

Maurizio Costanzo è morto a Roma a 84 anni. Il giornalista più famoso del dopoguerra in Italia si è spento dopo una settimana di ricovero in una clinica della Capitale. Si rincorrono gli aneddoti sul re dei talk, protagonista indiscusso della televisione con il suo "Maurizio Costanzo Show".

Un personaggio conosciuto e vicino a tutti. Tanto che lo scorso novembre, quando durante un diretta social di Fedez avevano detto con uno scherzo di pessimo gusto che fosse morto, il rapper stava quasi per mettersi a piangere.

Lo scherzo a Fedez su Maurizio Costanzo

Durante una delle solite dirette social di Fedez, un follower gli aveva scritto «Rip Maurizio Costanzo». Il rapper ha letto il messaggio, ma non si era reso conto subito che si trattava di uno scherzo. «Ma che dite, raga?», aveva commentato preoccupato.

«Ma come? Ma è venuto a mancare Maurizio Costanzo?», ha continuato, domandandosi se fosse vero con aria smarrita. Quando poi si è accorto che era uno scherzo, ha tirato un sospiro di sollievo: «Ah, no, è vivo. Ma che burloni che siete». Nel 2018 Costanzo aveva intervistato Fedez e gli aveva chiesto, tra le altre cose, chi porta i pantaloni in casa tra lui e Chiara Ferragni. «Entrambi», aveva risposto il cantante.

