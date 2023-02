Maurizio Costanzo, il toccante addio di Stefano De Martino: «Buon viaggio Maurizio. Sipario»

Anche Stefano De Martino lancia il suo messaggio di cordoglio per il decesso Maurizio Costanzo. «Buon viaggio, sipario» scrive in una storia Instagram dove pubblica una foto del giornalista scomparso qualche ora fa. Il marito di Belen è stato spesso ospite al Maurizio Costanzo show, programma storico e di punta del marito di Maria De Filippi, con cui aveva instaurato anche un rapporto di amicizia.

Legatissimo a Maria De Filippi

Non è infatti una novità che Stefano sia molto legato alla conduttrice e, di riflesso, a Maurizio. Cala il «sipario», dice De Martino, definendo il decesso di Costanzo come la fine di un'epoca in cui il giornalista ha indubbiamente lasciato il segno. Sposata dal 1995 con Costanzo, Maria De Filippi, in una passata intervista rilasciata al settimanale Oggi, aveva parlato della sua paura più grande, ovvero la morte, sottolineando come sia un ostacolo inevitabile che la vita pone di fronte a tutti.





