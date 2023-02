Maurizio Costanzo, Totti e il suo dolce addio: «Maestro, sarai per sempre nel mio cuore»

«Maurizio sarai per sempre nel mio cuore. Eternamente grazie». Francesco Totti ricorda così all'ANSA la figura di Maurizio Costanzo, a lungo suo consulente per la comunicazione e amico. Sui social ha poi condiviso una foto insieme al giornalista deceduto: «Riposa in pace Maestro», il suo messaggio. Costanzo, grande tifoso romanista (che ha lavorato come consulente esterno per la Roma di Friedkin), è morto venerdì 24 febbraio a 84 anni.

Il legame con Totti

L'unione tra Totti e Costanzo era nata con il famoso libro delle barzellette dell'ex calciatore, ideato proprio dal giornalista. «Francesco ha dalla sua il fatto di essere un campione molto amato. E poi gli italiani hanno voglia di ridere: è confortante aver visto i ragazzini fare la fila in libreria per comprare il volume», disse. Dopo il polverone per lo sputo a Poulsen, all'Europeo del 2004, Costanzo gli stette vicino, consigliandolo per curare la sua immagine. E Totti l'ha sempre apprezzato: «Quando lo incontrai - ha raccontato un paio di anni fa a Vanity Fair - mi suggerì che l’ironia mi avrebbe reso l’esistenza più leggera e poteva essere un’alleata in più. Prima recriminavo su tutto, con lui capii che sorridere avrebbe reso la mia esistenza più leggera», il racconto dell'ex capitano romanista in un'intervista di pochi anni fa.

