Maurizio Costanzo, l'ex moglie Marta Flavi rompe il silenzio: «Sono sgomenta». Il post su Instagram

L’improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo ha sconvolto tutti, anche l'ex moglie Marta Flavi che non si è risparmiata parole d'affetto per il giornalista. Dopo la tragica notizia, Flavi ha voluto ricordare l’ex marito con un post su Instagram: «Sono ancora sgomenta… buon viaggio Maurizio» pubblicando una vecchia foto insieme al Maurizio.

Maurizio ha avuto una vita professionale eccezionale, ma anche nel privato si ricordano diverse cose di lui. Il ‘Maestro della comunicazione’, infatti, è convolato a nozze ben quattro volte. Prima di Maria De Filippi, è stato sposato con altre 3 donne: Lori Sammartino, Flaminia Morandi, da cui ha avuto due figli, Saverio e Camilla, e Marta Flavi.

La storia con Marta Flavi

Maurizio e Marta si sono sposati nel 1989. Il loro matrimonio durò solo un anno e il divorzio arrivò legalmente nel 1995. Nel 1990 Maurizio Costanzo aveva infatti già iniziato a frequentare Maria De Filippi, che ha sposato nel 1995 e che gli è stata accanto fino ad oggi, 24 febbraio 2023, giorno della morte della sua. Flavi ha sempre fatto intendere di aver sofferto per il tradimento di Costanzo con Maria De Filippi. In un’intervista al settimanale ‘Nuovo’ di qualche anno fa, Marta diceva: «Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei. Mi ha fatto uno strano effetto».

I commenti

Marta Flavi ha più volte ricordato il matrimonio con Maurizio Costanzo, come in una recente intervista a “Citofonando Rai2”: «È durato un anno, ma in totale siamo stati insieme 4 o 5 anni. Diciamo che io sono portata a essere fidanzata, mi riesce meglio. Poi, mi ero scelta un uomo bello impegnativo: se non me lo avesse domandato Maurizio, io non avrei mai pensato alle nozze». Ma nonostante la sofferenza per la fine del matrimonio, Marta ha sempre portata con sè un bel ricordo: «Lui è felice con Maria e io sono molto felice con il mio nuovo amore. Nei suoi confronti ho solo bei ricordi, è una persona a cui sono legata, poi fortunatamente abbiamo preso strade differenti».

