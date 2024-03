Chiara Nasti, il piccolo Thiago già sul campo da calcio: «Il mio ometto»

di Cristina Siciliano

Chiara Nasti, influencer partenopea e mamma di Thiago, nato il 16 novembre 2022 dall'amore del calciatore Mattia Zaccagni, continua ad essere sempre molto attiva sui social. Innamorata del suo piccolo, Chiara Nasti pubblica spesso storie e post Instagram in cui mostra il figlio o foto in cui il protagonista è lui. Così ha fatto anche negli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram e che mostrano il piccolo Thiago mentre si diverte, sorride e gioca con la palla nel campo da calcio. Una passione ereditata dal papà, attuale attaccante della Lazio.

Mamma e figlio, infatti, ieri sera erano allo stadio per fare il tifo per Mattia Zaccagni, in occasione del match giocato tra le squadre Lazio e Juve.

La passione per il calcio

«Il mio ometto».

