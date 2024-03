⁠Chiara Nasti incinta in fila al supermercato (alla cassa con precedenza): «Non mi fanno passare avanti, uno schifo»

di Dajana Mrruku

Chiara Nasti è al sesto mese di gravidanza e sembra essere più in forma che mai. L'influencer continua ad allenarsi e mangiare sano, conducendo uno stile di vita sempre dinamico, nonostante il pancino inizi a crescere ogni giorno di più. Proprio oggi, la Nasti è andata a fare la spesa prima delle vacanze di Pasqua, comprando uova di cioccolato e altro per festeggiare al meglio questi giorni. Tuttavia, alla cassa si è ritrovata in serie difficoltà e, nonostante si fosse messa in coda nella cassa "con precedenza", nessuno l'ha fatta passare avanti.

Chiara ha condiviso la pessima esperienza al supermercato sulle sue storie Instagram, suscitando una vera e propria polemica.

La disavventura in cassa

Chiara Nasti ha condiviso la pessima esperienza al Conad sulle sue storie Instagram. «Non pretendo di passare, ma ormai nessuno più ha attenzione nel chiedermelo - ha scritto Chiara Nasti, mostrando la fila di gente davanti alla cassa dedicata ai disabili e alle donne incinte dove, tuttavia, nessuno rispettava la precedenza -.

La polemica scatenata ha coinvolto i suoi follower che si sono mostrati molto solidali con l'influencer al sesto mese di gravidanza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 14:12

