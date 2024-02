Chiara Nasti, la seconda gravidanza è impegnativa: «Nausea, vomiti e pressione bassa: mai stata peggio di così»

di Dajana Mrruku

Chiara Nasti è in attesa della seconda figlia insieme al marito Mattia Zaccagni. Dopo la gioia che ha portato Thiago nelle loro vite, tra poco ci sarà anche la principessa di casa. L'influencer ha risposto ad alcune domande delle sue follower su Instagram sulla nuova gravidanza che sembrerebbe essere molto diversa dalla prima, molto più tranquilla. Chiara si era allenata e tenuta in forma fino all'ultimo perché Thiago non le aveva dato nessun tipo di problema, né nausee, né dolori particolari, mentre la principessa inizia a fare un po' di capricci.

La gravidanza di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha risposto ad alcune domande delle sue fan sulla nuvoa gravidanza che sembrerebbe essere molto diversa dalla prima.

La prima chiedeva: «Per quanto tempo hai avuto nausee in gravidanza? Come ti sei comportata con il cibo?» e la showgirl ha risposto sinceramente: «Fino a 15 giorni fa. Magari solo nausea... anche pressione bassa! Mai stata peggio giuro!! Con il cibo? Mangiavo e poi andavo al bagno. Non lo auguro a nessuno così. Ora molto molto meglio!!», Mentre a chi le chiede se Thiago sarà geloso della nuova arrivata, Chiara risponde che per adesso non ha queste ansie perché il piccolo è molto amorevole e sarà felicissimo di avere una sorellina.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA