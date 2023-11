Chiara Nasti come Ferragni, Hunziker e Clerici: ecco il suo albero di Natale (più sobrio che mai)

di Alessia Di Fiore

Anche a casa di Chiara Nasti iniziano i preparativi per l'arrivo del Natale. L'influencer ha infatti postato nelle sue storie di Instagram un video dei preparativi del suo albero di Natale, e sebbene il marito, il calciatore Zaccagni non fosse con lei in questo momento speciale, Chiara ha comunque deciso di farsi aiutare dai suoi "folletti" personali.

Un grande albero coperto di neve (finta), adesso regna nel soggiorno della Nasti e le decorazioni sono subito saltate all'occhio: palline rosse e argentate firmate Coca-Cola. D'altronde cosa c'è di più natalizio del brand che ha dato vita al Babbo Natale che oggi tutti conosciamo? Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare da Chiara, però, l'albero è decisamente sobrio. In casa Nasti-Zaccagni è dunque ufficialmente iniziato il periodo natalizio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA