Chiara Nasti e Zaccagni, la superfesta di compleanno di Thiago fa impazzire gli hater: «Mai visto nulla di più osceno»

di Marta Goggi

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno organizzato un party decisamente in grande per il figlio Thiago, che di recente ha compiuto un anno. Il tema era 'Thiago World', che trionfava in ogni angolo della location. Come al solito non sono mancate le critiche sui social, che hanno definto il tutto molto «trash».

Il party

Il tema era proprio il mondo del bambino, c'era un truccatore, un trenino, dolci di ogni genere e anche molti gadget: magliette, boracce, cuscini e anche maschere da indossare, tutto con il viso di Thiago stampato sopra.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Novembre 2023, 15:56

