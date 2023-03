Chiara Nasti, la dolce foto con Thiago scatena le critiche dei follower: «Devi sempre mettere in mostra le tue borse». La risposta dell'influencer

di Redazione web

Chiara Nasti poche ore fa ha postato una foto insieme al suo bambino Thiago e oltre ai molti apprezzamenti, ha ricevuto anche tantissime critiche. Secondo gli hater, l'influencer avrebbe più a cuore di mostrare le borse griffate piuttosto che il figlio di pochi mesi. Solitamente, Chiara non risponde ai commenti negativi o alle provocazioni, ma questa volta non ha resistito.

Il post Instagram di Chiara Nasti

Nell'ultimo post Instagram che Chiara Nasti ha pubblicato tiene in braccio il suo bambino Thiago e la didascalia recita: «Baby Mamma, Thiago», con tanto di cuore rosso. Oltre ai tanti complimenti, l'influencer ha ricevuto moltissime critiche. Alcuni le hanno scritto: «Preferisci mostrare le borse o gli oggetti griffati», «Una "supermamma" che quando viaggia in macchina tiene il figlio in braccio... non si fa!» oppure ancora «No no ma continua a postare foto con il bambino, mi raccomando». Chiara ha quindi risposto: «Comunque voi siete davvero ossessionate dalle mie borse e dal mio guardaroba, siete voi a fare caso alle marche dei miei vestiti. Io cosa dovrei fare? Comprarli e tenerli nascosti nell'armadio?».

Chiara Nasti e la vita da mamma

Chiara Nasti ha più volte dichiarato che nonostante fare la mamma sia molto impegnativo, è il mestiere più bello del mondo. Proprio per questo non riceve aiuti esterni o da tate: perché vuole crescere da sola il suo bambino.

