Chiara Nasti, malinconia post parto: «Quanto mi manca il mio pancione»

Chiara Nasti è diventata mamma del piccolo Thiago alcuni mesi fa. L'influencer condivide spesso e volentieri, immagini e video del suo bambino e anche se a volte viene criticata dai suoi follower per il suo modo di fare la mamma, Chiara sembra proprio non ascoltare nessun commento. In una delle ultime storie che ha pubblicato sul proprio profilo, l'influencer dice di essere molto nostalgica.

Chiara Nasti malinconica

Chiara Nasti sulle proprie storie Instagram ha detto di sentire fortemente la mancanza di una particolarità (non indifferente) che riguarda la gravidanza. L'influencer ha postato un video con il pancione e ha scritto: «Quanto mi manca la mia panciona enorme». Chiara ha sempre dichiarato di volere altri bambini, ma prima desidera concentrarsi su Thiago e sull'organizzazione del matrimonio con il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni. I due fanno coppia fissa ormai da un paio di anni.

L'operazione agli occhi di Chiara

Nelle scorse ore Chiara Nasti si è sottoposta ad un intervento di chirurgia refrattiva, un tipo di operazione che va a correggere i difetti della vista come ad esempio la miopia. L'influencer ha spiegato: «Io ero miope e quindi ho voluto effettuare questo intervento per non utilizzare più gli occhiali o le lenti a contatto».

