Chiara Nasti innamorata: «Ecco il mio suono preferito»

Chiara Nasti è letteralmente innamorata del suo bambino Thiago. L'influencer posta moltissime storie e foto che la ritraggono insieme al figlio, da cui, a detta sua, non riesce proprio a staccarsi. Nelle ultime storie che Chiara ha pubblicato, fa sentire alle proprie follower qual è il suono di cui non potrebbe mai fare a meno e quindi il suo preferito in assoluto.

La storia Instagram di Chiara Nasti

In una delle ultime storie Instagram che Chiara Nasti ha postato fa il solletico al suo bambino Thiago che è steso sul lettino. Il bambino ride a crepapelle e la sua risata è dolcissima. L'influencer quindi scrive: «Il mio suono preferito», mentre il piccolo si mette in bocca i pugnetti. Chiara Nasti ha recentemente dichiarato che da quando è diventata mamma tutto il suo mondo è cambiato così come le sue priorità: ora, prima di tutto e di tutti, arriva il suo bambino.

I preparativi per il matrimonio

In questo momento Chiara Nasti non è solo impegnata a fare la mamma a tempo pieno ma sta anche organizzando tutto per il suo matrimonio con il compagno Mattia Zaccagni. La coppia dovrebbe sposarsi l'anno prossimo a Roma.

