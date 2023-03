Chiara Nasti, la foto del figlio dopo il gol di Zaccagni nel derby: «Tiè»

di Redazione Web

Chiara Nasti, influencer napoletana, compagna del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, al gol decisivo nel derby di ritorno tra Lazio e Roma, ha pubblicato la foto del suo bimbo nelle sue Instagram stories con scritto "Tiè". Una stories poi cancellata. Chiara, infatti, non ha mai smesso di pubblicare stories e post da quando è nato suo figlio Thiago. Una foto che inevitabilmente ha acceso il dibattito tra i tifosi: quella laziali in estasi per la vittoria che applaudono e quelli giallorossi in aperta critica.

Il goal di Mattia Zaccagni

Proprio come era successo nel match di andata, la Lazio batte di nuovo la Roma e fa il suo derby, portandosi momentaneamente al secondo posto, in attesa della partita a San Siro fra Inter e Juventus.

A segnare è stato proprio Mattia Zaccagni che al 66', ha ricevuto palla in area proprio da Felipe Anderson, sfuggendo a Zelewski e battendo sull'uscita Rui Patricio.

