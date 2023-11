Chiara Ferragni, il look estivo in pieno inverno: il viaggio in India Chiara Ferragni è in India







di Marta Goggi Chiara Ferragni è da poco partita per l'India, dopo gli iniziali problemi dovuti ad una forte cististe, l'influencer sembra essere di nuovo al pieno delle sue forze. Sui social sta documentando il viaggio, che ha confessato di aver sognato di fare da tempo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) La cena a Delhi Su Instagram Chiara Ferragni ha postato un foto che la ritrae con un abito super colorato ed estivo. In pieno inverno l'influncer ha sfoggiato un look totalmente estivo per andare a cena nella capitale indiana, Delhi. Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 19:17

