Chiara Ferragni e Fedez, nel nuovo appartamento c'è un Villaggio di Natale: «Il dettaglio che gasa solo me»

di Marta Goggi

A casa di Chiara Ferragni e Fedez è già Natale da diverso tempo, prima è stato il turno dell'albero e degli addobbi a metà novembre, adesso invece è stato allestito un vero e proprio villaggio di Natale in miniatura.

Su Instagram

Sulle 'storie' di Fedez è apparso un villaggio di Natale, con casette, strade innevate e giostre in movimento. I bambini di casa Ferragnez sono sembrati decisamente attratti dalle nuove decorazioni e anche il rapper è parso soddisfatto, in particolare dal dettaglio della casetta che emette vero fumo dal caminetto. Quali altre sorprese ci riserveranno i Ferragnez per Natale?

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 18:27

