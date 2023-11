Chiara Ferragni, il viaggio in India e l'hotel di extra lusso: quanto costa una camera FOTO

di Marta Goggi

Chiara Ferragni è di recente atterata in India, sui social ha confessato di sognare da tempo questo viaggio, originariamente in programma ad ottobre, ma poi rimandato a causa dei problemi di salute di Fedez.

Le foto sui social

L'influencer ha stupito i suoi follower, mostrando sui social le attrazioni che offre l'India, ma ciò che ha fatto rimanere tutti senza fiato è stato sicuramente l'hotel di super lusso in cui la Ferragni alloggia, il The Imperial New Delhi. Il costo indicato per questi giorni si aggira attorno ai 500 euro a notte, con mobili e arredamenti di lusso sfrenato, l'hotel scelto dall'influencer sembra decisamente esclusivo, come d'altronde ci si poteva aspettare.

