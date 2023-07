Charlotte sulle orme di mamma Kate: «Tutto ciò che indossa diventa trend». Il caso degli occhialini a Wimbledon

di Redazione web

La principessa Charlotte si fa sempre notare per la sua eleganza e la sua compostezza durante di eventi ufficiali. Il suo comportamento sempre impeccabile è stato sicuramente ripreso dalla mamma Kate che è diventata negli anni un'icona di stile e fashion influencer. Sembra proprio questo il destino della giovane di Buckingham Palace che, già dalle prime apparizioni ufficiali, è riuscita a muovere l'economia inglese con un semplice oggetto: gli occhiali da sole indossati durante la finale di Wimbledon.

Charlotte era dolcissima nel suo abito elegante bianco con decorazioni celesti, due ciocche di capelli raccolte per non dar fastidio al viso tenero che, con sguardo attento ha seguito tutta la finale del torneo di Wimbledon, fino a festeggiare per la vittoria di Alcaraz, insieme al fratello maggiore George.

Mentre mamma Kate consegnava il premio tanto ambito dai tennisti, in un abito verde acceso, Charlotte era sugli spalti a sorridere insieme alla famiglia reale, con i suoi occhiali da sole che in poche ore hanno registrato una crescita di ricerca sul mercato impressionante. Andiamo a capire meglio di cosa stiamo parlando.

Charlotte, la piccola principessa che smuove l'economia inglese

Charlotte ha smosso l'economia inglese con un semplice gesto: mettendosi gli occhiali da sole durante la finale del torneo di Wimbledon.

Si tratta di occhiali da sole rotondi color salmone del brand Leosun, per bambini. Durante la finale di Wimbledon, il traffico sul sito del brand è aumentato del 450%. Purtroppo quel particolare paio di occhiali non era più disponibile perché faceva parte di una vecchia collezione, ma l’interesse per il brand inglese quasi sconosciuto è salito alle stelle, aumentando anche le vendite all’estero.

L'influenza che la piccola principessa potrebbe avere sul mercato inglese sembra promettente e i sudditi lo hanno già capito: sarà lei la prossima icona di stile della famiglia reale, seconda solo alla mamma Kate.

