George e la regina Elisabetta II, l'aneddoto speciale che li lega dalla nascita dell'erede al trono

Il principe George ha da poco compiuto 10 anni e mamma Kate e papà William gli hanno preparato una festa incredibile, rigorosamente a porte chiuse. Il 22 luglio 2013 veniva al mondo il primogenito del principe William e secondo in linea di successione al trono. Il principe ha avuto la possibilità di conoscere bene la bisnonna, la defunta regina Elisabetta e, molto probabilmente, avrà dei ricordi molto vivi e belli.

La regina, dal suo canto, è sempre stata molto legata al primo nipotino e futuro re d'Inghilterra, sin dalla nascita. Infatti, Elisabetta II è stata la prima persona ad essere stata informata della lieta notizia, quando la principessa Kate ha partorito il piccolo George.

Andiamo a scoprire come ha ricevuto la notizia del nuovo nato.

Il legame tra il principe George e la regina Elisabetta è sempre stato molto forte, sin dalla nascita del futuro erede al trono. La notte in cui la principessa Kate diede alla luce il principe, William chiamò immediatamente la regina per farle sapere della nascita del suo primo nipote. Ma la chiamata non fu effettuata da un telefono qualunque. Si trattava di un telefono crittografato, in modo che nessuno potesse intercettare la conversazione.

È una regola reale che il monarca regnante sia sempre il primo ad essere informato, ma a destare la curiosità dei sudditi è stata proprio la modalità con cui è stata data la notizia.

