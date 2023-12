Chanel Totti perfeziona il suo fisico con il trattamento Renata Franca: cos’è e quanto costa

di Cristina Siciliano

Non è un segreto quanto negli anni, ci sia stato un picco nella richiesta di modellare il corpo in una o più zone. Certo, i mircali non accadono di punto in bianco soprattutto se non sono supportati da uno stile di vita sano e attivo. E lo sa bene Chanel Totti, che nelle ultime ore ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto che mostra il "il prima e il dopo" «Trattamento Renata Franca». Lo scatto pubblicato da Chanel Totti mostra che questo tipo di opzione estetica si avvicina sempre di più a risultati sorprendenti.

Chanel Totti su Instagram

Il segreto è affidarsi a centri specializzati che offrano dei veri e propri mix di trattamenti "bomba". Ed infatti Chanel Totti si è recata presso il centro estetico Claudia Gradagnino che si trova a Roma nei pressi di via Ettore Rota. «Siete super». Sono queste le parole che la figlia di Totti e Ilary Blasi ha scritto a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories riferendosi alle collaboratrici che lavorano nel centro.

Il trattamento Renata Franca cos'è

Si tratta di un massaggio completamente manuale e si basa su tecniche di sfioramento delle fasce muscolari, con movimenti che vanno a generare un vero e proprio spostamento dell'adipe. La tecnica riduce edemi, attiva la circolazione sanguigna e potenzia una rete complessa di vasi che muovono i liquidi del corpo, riducendo la tanto temuta cellulite. Il risultato è un corpo meno gonfio e definito, con un metabolismo più accelerato e, di conseguenza, una sensazione di benessere. Il massaggio generalmente ha costo a partire da cento euro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 16:54

