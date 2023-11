Chanel Totti pazza di Elodie, la figlia di Ilary Blasi sugli spalti nel concerto a Roma (senza il fidanzato): «Fantastica»

di Cristina Siciliano

C'era Chanel Totti al concerto di Elodie al Palasport dell'Eur di Roma. Perché non c'è dubbio, è proprio il tempo di Elodie: della sua musica, dei suoi outfit e delle sue coreografie e dei suoi concerti. A tale proposito, la figlia di Ilary Blasi e Totti ha assistito dagli spalti allo spettacolo dell'artista di "A fari spenti", che nel corso del suo live oltre a cantare e ballare si è anche esibita con una pole dance che ha lasciato tutti a bocca aperta, compresa Chanel Totti. Sul suo profilo Instagram la figlia di Ilary Blasi e Totti ha condiviso con i propri follower la sua serata alternativa e all'insegna della musica.

Chanel Totti al concerto di Elodie

«Fantastica». Sono queste le parole che Chanel Totti ha scritto a corredo di uno dei video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories e che riprendono Elodie durante l'esibizione del brano "La coda del diavolo".

Per la figlia di Ilary e Totti, quello di Elodie è stato uno show dal respiro autentico, che va dalle emozioni del live più puro, non soltanto dal punto di vista dello spettacolo, ma anche del glamour, altra cifra distitiva dell'artista, che fa dei look parte integrante delle sua performance. E che, anche Chanel non ha potuto fare a meno di riprendere con il suo cellulare. Ultimo video che Chanel Totti ha pubblicato nelle sue Instagram stories è l'esibizione di Elodie con Giorgia nel brano "Il mio giorno migliore".

Resta un punto di domanda la compagnia di Chanel durante il concerto della cantante. Una cosa è sicura: non c'era il suo Cristian Babalus a tenerle la mano durante lo show di Elodie: il ragazzo ha pubblicato alcune foto nelle sue Instagram stories e attualmente si trova a Djerba, ossia un'isola al largo della Tunisia.

