Chanel Totti, la reazione al docufilm di mamma Ilary Blasi: cosa ha detto dopo l'annuncio di "Unica"

L'annuncio che non ti aspetti è arrivato a sorpresa con un teaser trailer trasmesso su Canale 5 durante la puntata del Grande Fratello: Ilary Blasi è pronta a raccontare la sua vita e a svelare la fine del suo matrimonio con Totti, in un docufilm in arrivo su Netflix il 24 novembre dal titolo Unica. E proprio nelle ultime ore è arrivata anche la reazione della figlia Chanel Totti sul suo profilo Instagram. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La reazione di Chanel Totti

Chanel Totti ha pubblicato nelle sue Instagram stories il video del trailer del docufilm di mamma Ilary e ha aggiunto una serie di emoij che esprimono in toto la sua fierezza ed emozione. Due cuori che ardono, quattro cuori che battono e due mani che si uniscono e formano un cuore: sono queste le emoji che la figlia di Ilary Blasi e Totti ha aggiunto a corredo del video.

Nessun altra informazione è stata diffusa da Netflix oltre al teaser trailer del docufilm, ma tutto sarà rivelato quando finalmente Unica sbarcherà sulla piattaforma streaming.

Non ci resta che aspettare.

