Ilary Blasi, arriva (a sorpresa) «Unica»: ecco il teaser del docufilm prodotto da Netflix

Dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi si svela in "Unica", il docufilm di Netflix disponibile dal 24 novembre. Nel trailer, Ilary annuncia: «Voglio raccontarvi la mia storia, parlare di me e di tante cose che non sapete».



Ilary Blasi, su Netflix il docufilm "Unica"

In sottofondo alle immagini del promo, la voce dell'ex moglie del numero 10 della Roma: «A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato. Voglio raccontarvi la mia storia, raccontarvi un po' di me e di cose che non sapete»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 09:47

