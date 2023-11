Chanel Totti, il tenero video con la bisnonna Marcella in cucina: «That’s amore»

di Cristina Siciliano

Mentre Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller sono volati in direzione New York, la città che ha visto nascere la fiamma della passione tra la conduttrice e l'imprenditore tedesco, Chanel Totti, figlia di Ilary e nata dall'amore (ormai giunto al termine) con Francesco Totti, ha scelto di trascorrere qualche momento di intimità familiare in compagnia della sua bisnonna Marcella. A rivelarlo è stato proprio un video che la figlia di Ilary Blasi e Totti ha pubblicato attraverso le sue Instagram stories. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Chanel Totti e la bisnonna

Chanel Totti versione cuoca (o assistente?).

Nel video che la figlia di Ilary Blasi e Totti ha pubblicato nelle sue Instagram stories è possibile notare la bisnonna Marcella, 92 anni, mentre prepara a mano i cappelletti. L'abilità della nonna è stata dettagliatamente documentata in un video Instagram da Chanel che ha sorpreso i suoi fan.

Come sottofondo la canzone That’s amore di Dean Martin.

