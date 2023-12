Chanel Totti e Cristian Babalus, Capodanno a Sharm el-Sheikh per l'ultimo viaggio del 2023

di Dajana Mrruku

Chanel Totti (16 anni) e Cristian Babalus (20 anni) trascorreranno l'ultimo giorno del 2023 insieme, lontano da occhi indiscreti e lontano da mamma Ilary Blasi che è andata in Svizzera con Isabel e Bastian Muller, mentre Francesco Totti si trova alle Maldive con la sua nuova famiglia, Noemi Bocchi e i suoi figli. Cristian Totti non ha rivelato dove si trova, ma la sorella ha condiviso alcune foto dell'itinerario di capodanno, iniziato ieri, facendo tappa a Napoli.

Chanel Totti, capodanno con amore

Chanel Totti e Cristian Babalus si amano più che mai. I due formano una coppia molto consolidata che in meno di un anno ha viaggiato moltissimo e visto posti incredibili. Tra le mete più ricorrenti ci sono sicuramente Montecarlo e Napoli, ma anche la Puglia e gli Stati Uniti. La mezzanotte di Capodanno, Chanel e Cristian la passeranno in Egitto, a Sharm el-Sheikh, ma prima la coppia si è concessa una notte a Napoli per incontrare alcuni amici.

D'altronde si sa, Natale con i tuoi e Capodanno con chi vuoi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 09:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA