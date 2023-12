Francesco Totti, il regalo alla figlia di Noemi Bocchi lascia senza parole: il prezzo della borsa griffata

Natale un po' diverso quello di Francesco Totti e la sua famiglia allargata. L'ex capitano della Roma ha voluto trascorrere del tempo insieme ai suoi figli, avuti con Ilary Blasi, Chanel, Cristian e Isabel, senza rinunciare al clima natalizio con la sua nuova famiglia, con Noemi Bocchi e i suoi due figli.

Il Natale, si sa, rende tutti più buoni e i regali (per chi può permetterseli) sono all'ordine del giorno. C'è chi li apre man mano e chi invece aspetta rigorosamente il 24 dicembre a mezzanotte oppure il 25 a pranzo. La figlia di Noemi, Sofia Caucci, tuttavia, non è proprio riuscita ad aspettare la mezzanotte per aprire il suo regalo di Natale e i suoi follower la capiscono benissimo.

Andiamo a scoprire che cosa ha ricevuto la figlia maggiore della nuova compagna di Francesco Totti.