Francesco Totti, Natale in famiglia (allargata) con Chanel, Cristian, Isabel e i figli di Noemi Bocchi. Quanto costa l'hotel a Montecarlo

Francesco Totti (47 anni) ha deciso di trascorrere il Natale insieme alla sua nuova famiglia allargata. Dopo una breve fuga a New York con Noemi Bocchi e i suoi figli, l'ex Capitano della Roma ha prenotato una vacanza tutti insieme, invitando anche i figli che ha avuto da Ilary Blasi con i rispettivi fidanzati. Chanel Totti e Cristian Babalus, Cristian Totti e Melissa Monti, Isabel hanno preso un aereo presto per raggiungere papà Francesco nell'hotel super lussuoso da 5 stelle. Il calciatore non bada certo a spese quando si tratta della famiglia e, quindi, ha riservato ad ognuno di loro una camera personale che in questi giorni di festa può arrivare anche a prezzi esorbitanti.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulle loro vacanze di Natale.

Il costo dell'hotel a 5 stelle

Francesco Totti ha riunito la sua famiglia (Ilary Blasi esclusa per ovvi motivi) per trascorrere le vacanze di Natale più belle di sempre: circondati dalla neve e dalla magia di Montecarlo.

Si tratta di un hotel a 5 stelle, molto lussuoso che comprende Spa, palestra e gite fuoriporta ogni giorno, senza contare gli eventi magici porganizzati in occasione delle feste natalizie. Il costo per una camera può raggiungere anche i 4mila euro a notte, soprattutto se si sceglie una camera doppia con idromassaggio deluxe.

I ragazzi trascorreranno il Natale con papà, mentre mamma, molto probabilmente lo passerà con la sua famiglia o in Germania da Bastian Muller, in attesa che i figli tornino.

