Totti, la figlia Chanel a cena al Moku: lo stesso locale in cui è stato rapito Danilo Valeri

Chanel Totti nelle ultime storie ha mostrato un mazzo di rose rosse con un bigliettino, seguito poi da una serie di scatti in cui è pronta per uscire e dove sta a cena fuori. Mentre molti si interrogano su chi possa essere il corteggiatore segreto della figlia di Franceco Totti e Ilary Blasi, ad altri non è sfuggito un dettaglio che sposta l'attenzione su un fatto di cronaca.

L'indizio

Chanel, nell'ultima delle sue Instagram stories, mostra il piatto con il tovagliolo del ristorante Moku, una catena di cibo giapponese. Il locale di Ponte Milvio, a Roma, è però finito sulle pagine di cronaca dopo il rapimento di Danilo Valeri, un 20enne che è stato portato via con la forza dal locale, presumibilmente per una lite tra piazze di spaccio di San Basilio. Pare quindi che Chanel e il ragazzo rapito siano stati nello stesso locale.

Il ristorante però, dopo l'orario della cena, continua con una serata musicale. Danilo era al Moku sicuramente intorno alle 2 del mattino, mentre non si sa se Chanel si sia fermata solo per la cena, andando di fatto via prima che avvenisse il rapimento.

