Rapito un ragazzo in un locale della movida a Ponte Milvio: il giovane è scomparso da ore. Ricerche in corso

di Redazione web

Un ragazzo è stato rapito a Roma, in un noto locale della movida di Ponte Milvio. Sarebbero state 6-7 persone - secondo una prima ricostruzione - ad avere fatto irruzione all'interno del locale portando via il giovane, la cui famiglia è nota alle forze dell'ordine per reati di spaccio nella zona di San Basilio.

Ponte Milvio, zona della movida romana, è solitamente controllata da diverse pattuglie che però in quel momento non si trovavano in strada e non sono potute intervenire al momento del rapimento. Le ricerche sono in corso, ma da ore del ragazzo non c'è traccia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 10:09

