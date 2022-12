Federico Fashion Style, guai alla festa di Natale: i vigili urbani hanno fatto irruzione tra i vip

Federico Fashion Style sembra stia vivendo in periodo d'oro, almeno dal punto di vista professionale. Se la vita privata purtroppo ultimamente sembra dargli dei dolori a causa della separazione dalla compagna, sul lavoro sta collezionando molti successi. L’hairstylist continua ad aprire un negozio dietro l’altro e a fare progetti per il suo ritorno in televisione. Intanto per celebrare l’arrivo del Natale Federico Lauri ha dato una festa a cui erano invitati anche alcuni vip, il ‘Christmas Party by Federico Fashion Style’.

La festa

Nella locandina Federico ha annuciato la super festa nello store di Napoli: «Non puoi mancare. Dress code: paillette, glamour. Il salone è quello all’interno del palazzo Coin al Vomero». Sembra però che ci siano stati dei problemi e, come riporta anche Il Mattino, i vigili urbani avrebbero fatto irruzione all'interno del negozio. Pare infatti che il party non avesse le autorizzazioni necessarie e che quindi ci sarebbero potuti essere problemi legati alla sicurezza.

L'ipotesi è che Federico considerasse il party una festa privata, ma invece non sarebbe stato così visto che di fatto il negozio è considerato area pubblica. Insomma paillette e brillatini hanno dovuto smettere di sbrillucciare e per Federico ci saranno delle conseguenze, in quanto responsabile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 13:49

