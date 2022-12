Roma, ragazzo rapito in un locale della movida a Tor di Quinto: Danilo Valeri, figlio di un “narcos" della Capitale, è stato ritrovato. Ora è in questura

di Emilio Orlando

È stato ritrovato dalla polizia Danilo Valeri, il ragazzo di 19 anni sequestrato questa notte nella zona della movida di Tor di Quinto a Roma. Il giovane è attualmente negli uffici della squadra mobile ed è in buone in condizioni di salute. Sulla vicenda indagano i pm antimafia, ipotizzando un sequestro a scopo di estorsione.

Sarebbero state 6 le persone - secondo una prima ricostruzione - ad avere fatto irruzione all'interno del locale portando via il giovane, Danilo Valeri, figlio di Maurizio Valeri - detto "il Sorcio" - da poco uscito dal carcere e coinvolto in alcuni blitz antidroga a San Basilio e proprietario di un autolavaggio lungo via del Casale di San Basilio. La famiglia Valeri è nota alle forze dell'ordine per reati di spaccio sempre nella zona di San Basilio. La traccia del cellulare lo localizzava proprio dove sarebbe avvenuto il sequestro di persona in "stile narcos".

Non si esclude che l'azione dei sequestatori - che potrebbero essere anche albanesi - possa essere ricondotta alle attività criminali del padre. Il giovane, intorno alle 2.30 del mattino, è stato portato di peso fuori dal locale e fatto salire a forza sull'auto.

Ponte Milvio e Tor di Quinto, zone della movida romana, sono solitamente controllate da diverse pattuglie che però in quel momento non si trovavano in strada e non sono potute intervenire al momento del rapimento. Le ricerche sono in corso, ma da ore del ragazzo non c'è traccia. Diversi testimoni hanno assistito al fatto avvenuto in un ristorante di sushi.

Danilo Valeri ritrovato, le reazioni al ristorante Moku

«Siamo contenti che abbiano trovato quel ragazzo, finalmente. Ora i poliziotti ci hanno chiesto le immagini delle telecamere di videosorveglianza». Lo dicono all'Adnkronos Fabio e Marco, rispettivamente direttore e responsabile della comunicazione del ristorante Moku in viale di Tor di Quinto, dove nella notte hanno rapito Danilo Valeri, ora negli uffici della Squadra Mobile. «Non lo avevamo mai visto nel locale, solitamente ci intratteniamo a parlare con persone più grandi - aggiungono - Ieri era una serata tranquilla, non abbiamo visto colluttazioni e all'interno non c'erano tensioni, considerata anche la presenza degli addetti alla sicurezza, già sentiti dalle forze dell'ordine».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 17:31

