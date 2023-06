Cecilia Rodriguez fidanzata orgogliosa, la dedica a Ignazio Moser per il debutto come attore: «È stato bravissimo»

di Redazione web

Cecilia Rodriguez orgogliosa di Ignazio Moser per il suo film. L'influencer e showgirl sorella di Belen, si è emozionata alla première del film "InFiniti" in cui il suo fidanzato ha recitato per la prima volta in una pellicola cinematografica. L'ex gieffino, infatti, ha fatto il suo debutto al teatro Ristori di Verona per la prima del film di Cristian De Mattheis. Ha vinto anche il premio rivelazione mentre, visibilmente emozionato, ha ringraziato il pubblico dal palco. Cecilia Rodriguez gli ha dedicato un messaggio sui social che ha sciolto il cuore dei fan.

Il debutto di Ignazio Moser

Sportivo ed ex gieffino, Ignazio Moser debutta come attore al fianco di un cast importante che vede protagonisti anche Francesca Loy, Federico Le Pera, Gabriele Rossi, Michela Persico nella pellicola "InFiniti"

Nel film Ignazio Moser interpreta Lorenzo, un giovane che ha interrotto la sua carriera sportiva per un infortunio e si ritrova a ricostrure la sua vita tra coinvolgimenti amorosi particolari.

Il ruolo gli calza a pennello. La svolta dopo il passato come ciclista professionista avviene dopo il GfVip durante il quale ha coinquistato Cecilia Rodriguez, all'epoca fidazata, però, con Francesco Monte. Ora prosegue anche con il cinema.

La dedica di Cecilia Rodriguez

«Auguro che tu possa sognare sempre in grande, che tu possa imparare tutti giorni qualcosa di nuovo dalle tue esperienze, che tu possa sorridere dalle piccole cose, custodirle, farne un tesoro di tutto ciò, e godere al infinito di questa meravigliosa vita. Posso dirvi? È stato bravissimo e anche questa è andata! Te amo Nachito», ha scritto Cecilia Rodriguez sui social.

