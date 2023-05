Cecilia Rodriguez, cena romantica con Ignazio Moser e scatta il consiglio: «Fatelo sempre...»

di Redazione web

Prenotare o non prenotare un tavolo al ristorante? Per Cecilia Rodriguez il dilemma non si pone: «Noi in Argentina viviamo alla giornata. Non come voi italiani che siete così organizzati». La showgirl, infatti, si lascia andare ad una confessione che tra orgoglio e dispiacere la porta ad ammettere una differenza che ha riscontrato in Italia rispetto al suo paese d'origine. Ma capiamo meglio di cosa si tratta.

Belen Rodriguez innamorata della piccola Luna Marì: «Sei la bambina più bella che io abbia mai visto»

Cecilia Rodriguez al Festival di Cannes, e i fan la prendono in giro: «Scusa ma tu che film hai fatto?»

Cecilia Rodriguez a Trento: «Prenotate sempre»

«Prenotate sempre, io non sono abituata. Noi in Argentina viviamo alla giornata». Ad affermarlo è Cecilia Rodriguez che, parlando del ristorante a Trento dove ha trascorso la cena in compagnia di Ignazio Moser, incoraggia gli altri a prenotare prima di andare in un locale a cena.

Ma perché vip hanno il lasciapassare ovunque? Chiaramente no! E a sottolinearlo è proprio la sorella di Belen che, trascorsa la cena ieri sera con il suo "Nacho", consiglia il locale e, soprattutto, di prenotare sempre il tavolo.

Raccontando ai suoi follower del suo soggiorno nella città natale del fidanzato, afferma: «Ieri siamo stati in questo ristorante, si mangia molto e c'è una vista pazzesca, ma vi consiglio di prenotare.

Sorridendo poi sottolinea che dagli italiani sta imparando l'arte dell'organizzazione: «Sto ancora imparando tanto da voi, soprattutto questo: l'organizzazione. Io con la mia famiglia non siamo mai stati così, se non c'è posto noi andiamo da un'altra parte, semplicemente».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Maggio 2023, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA