Carlotta Bertotti, la macchia sul viso provocata dal tumore che conquista i social: «La scoperta a 12 anni». Cos'è il Nevo di Ota

di Redazione web

Carlotta Bertotti è un influencer e modella di Torino. Ha 23 annni ma da quando ne ha 12 ha scoperto di avere un «segno incancellabile» sul suo viso. È il Nevo di Ota, una malattia benigna (tumore) della pelle che si manifesta, sul suo volto, con una grande voglia di colore grigio-blu.

Per anni di volti ne ha avuti due. Poi, ha deciso di presentarsi al mondo senza trucco. Carlotta Bertotti conta su Instagram 174mila follower in cui si mostra per come è. Il suo sogno è di diventare pubblico ministero, al momento studia Giurisprudenza, ma nel frattempo si dedica anche alla scrittura: «Incancellabile» è il titolo del primo libro (pubblicato da Solferino). Lo presenterà venerdì 6 ottobre alla libreria Binaria del Gruppo Abele insieme a Natalia Ceravolo, nell’ambito della rassegna dedicata agli stereotipi femminili.

Elettra Lamborghini, senza trucco a Tokyo per l'anniversario di matrimonio: «Ecco quale è il mio punto debole»



Il settore beauty nel contesto attuale: la formazione per dare valore alla bellezza

Nessun «trucco»

Carlotta Bertotti racconta al Corriere della Sera che ha deciso di non truccarsi più l'ultimo anno della maturità: «Nel 2018, durante la gita scolastica a Valencia ho preso questa decisione.

Che cos’è il Nevo di Ota?

Il Nevo di Ota è un’iper pigmentazione benigna del derma e delle parti oculari. Bertotti ha scoperto di essersi ammalata a 12 anni. ll problema non era il tumore, che era benigno, ma la sua posizione. Poco tempo prima una ragazza era stata operata dello stesso mio caso ed era rimasta completamente in uno stato vegetativo. «È stata molto dura, tanta fisioterapia, logopedia. Ho recuperato la paralisi al volto al 90% ma, se guardi bene, un po’ si vede». La modella racconta che i casi come il suo sono rari in Italia ma non in Asia. Ad oggi Carlotta non riesce a vedersi senza la sua macchia: «Oggi non faccio altro che guardarla perché mi piace molto esteticamente».

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 08:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA