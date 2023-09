Il settore beauty nel contesto attuale: la formazione per dare valore alla bellezza

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con IBF ISTITUTO DI BELLEZZA E FORMAZIONE DI FIORENZA CHIARA

La cura del proprio aspetto fisico e l'attenzione verso la propria bellezza non sono solo un modo per sentirsi bene con se stessi, ma possono anche contribuire a una maggiore fiducia verso il proprio aspetto, migliorando l'autostima e generando una migliore immagine di sé. Tuttavia, non bisogna dimenticare che la bellezza non dovrebbe essere una questione di conformità ad uno standard imposto dagli altri o dalla società, e ricordarsi che ogni individuo ha le proprie peculiarità e la sua unicità.



È proprio su questi principi che si fonda IBF, l’Istituto di Bellezza e Formazione ideato e fondato da Chiara Fiorenza per dare valore alla bellezza della donna. Negli ultimi anni Chiara ha effettuato delle modifiche alla struttura per renderla confortevole e accogliente, ma soprattutto funzionale per il suo obiettivo: erogare la formazione nel migliore dei modi. Infatti, con la Determina Regionale n° G11835 del 01/10/2021, l’IBF è diventato Ente Formativo Accreditato dalla Regione Lazio.



Coniugare la professionalità con la passione per il proprio mestiere



Negli anni ’90 la fondatrice Chiara Fiorenza cominciò a frequentare la scuola di estetica, che terminò nel 1996. Lei stessa afferma che la nascita della passione verso questo mestiere sia stata un crescendo, soprattutto quando cominciò a lavorare nel 1998 come estetista e formatrice per la Regione Lazio. I primi lavori da onicotecnica sono stati il trampolino di lancio verso il mondo dell’estetica, e ora, afferma Chiara: “Una volta avvicinata a questo mondo, non sono riuscita più a fermarmi, ho fatto esperienze con personaggi di rilievo come Paolo Guatelli e il grande Gil Cagnè”.



Dopo vari anni di esperienza ed incarichi importanti, Chiara ha cominciato ad informarsi su come aprire un Ente di formazione e, armata di tanta volontà, ha avviato il suo percorso in proprio. Oggi il suo istituto di bellezza offre possibilità a molti persone che vogliono intraprendere questo percorso e operare nel settore dell’estetica.



Progetti e iniziative per esprimere vicinanza alle donne



Oltre a gestire la formazione, Chiara Fiorenza prende parte a numerosi progetti di sensibilizzazione delle donne, affermando: “Lavoriamo anche sui progetti per le donne vittime di violenza. Questo è un aspetto fondamentale dell’Istituto, perché siamo riusciti a far finanziare diversi progetti per le donne che arrivano da questa terribile esperienza. Hanno bisogno di reintegrarsi nel mondo del lavoro. Dalla Regione ci sono fondi per questo speciale capitolo, ed è necessario dirlo perché tante donne vittima di violenza non conoscono questa possibilità e non chiedono i fondi necessari per fare partire l’iter burocratico. Noi le sosteniamo e le seguiamo, ma chiaramente il primo passo deve essere compiuto da loro. In questo modo non solo vengono aiutate dal punto di vista psicologico, ma lavorando diventano anche autonome che è un aspetto importante per riuscire ad emergere dal vortice delle violenze.”



Corsi di formazione professionale



L’abilitazione per la Professione di Estetista, prevede i seguenti corsi: percorso A, riconosciuto dalla Regione Lazio, si effettua alla fine dei due anni da operatore di cure estetiche e prevede 800 ore di formazione teorica e pratica e 100 ore di stage presso centri estetici presenti sul territorio. Invece, il Corso di Operatore Cure Estetiche, ha una durata di 1800 ore e prevede 1600 ore di formazione teorica e pratica e 200 ore di stage presso centri estetici presenti sul territorio, sempre riconosciuto dalla Regione Lazio. Anche il corso da Onicotecnica è riconosciuto dalla Regione Lazio; ha una durata di 200 ore, di cui 125 ore di teoria e 75 ore di pratica, e prepara la futura Operatrice di Onicotecnica ad eseguire le principali tecniche di ricostruzione artificiale delle unghie in gel e acrilico. Infine, la Regione Lazio riconosce anche il Corso per il Trucco Cinematografico e Audiovisivo, della durata di 500 ore. Il corso fa sì che l’allieva diventi in grado di ideare e realizzare, in funzione del contesto storico e del tema proposto dal copione, la caratterizzazione di un personaggio attraverso interventi di trucco coerenti con i costumi, l’acconciatura, le caratteristiche fisiche ed estetiche dei personaggi.

Per saperne di più è possibile visitare il sito web www.istitutodibellezzaeformazione.it

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 10:32