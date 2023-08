«Bullizzata a causa del seno grosso», ora è la modella curvy più richiesta: ecco chi è (e suo papà è famosissimo)

di Redazione web

La figlia di David Hasselhoff, Hayley è diventata una delle modelle curvy più richieste al momento. La sua bellezza non ha eguali e i brand fanno a gara per averla nelle loro passerelle perché è diventata un vero e proprio simbolo di body positivity. Hayley ha ammesso che lavorare in questo campo l'ha cambiata molto, da piccola era una bambina che veniva spesso bullizzata a causa del suo seno, definito troppo grosso per l'età che aveva.

Cosa è cambiato? Andiamo a scoprirlo.

Hayley, la figlia di David Hasselhoff è la prima modella curvy a posare per Playboy: «Papà approva»

La storia di Hayley

Hayley Hasselhoff ha raccontato in una recente intervista di aver avuto un passato molto doloroso, a causa dei continui attacchi dei suoi compagni di scuola. «Erano veri e propri atti di bullismo. Venivo presa in giro per la taglia del mio seno», ha raccontato la figlia di David Hasselhoff al Mirror.

«Soffrivo di un'ansia sociale paralizzante e faticavo ad andare a scuola.

Il punto di svolta è stato il suo primo contratto da modella plus size, firmato a 14 anni, che le ha permesso di conoscere meglio il suo corpo e apprezzarlo, condividendo con le ragazze che la seguono sui social la bellezza del corpo femminile, in tutte le sue taglie.

