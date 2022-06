Brad Pitt e Gwyneth Paltrow, 25 anni dopo la storia d'amore: «È bello volersi ancora bene»

È passato un quarto di secolo dalla fine della loro relazione, ma i rapporti restano ottimi e basati su una forte stima reciproca. Brad Pitt e Gwyneth Paltrow, che erano stati insieme per quasi tre anni (dal 1994 al 1997), hanno ricordato insieme alcuni di quei momenti, nonostante un fidanzamento annunciato in via ufficiale pochi mesi prima della fine della loro storia.

In un'intervista per il sito di Goop, l'azienda di lifestyle e benessere fondata dall'attrice, Brad Pitt e Gwyneth Paltrow hanno ricordato il momento in cui erano fidanzati ufficialmente e parlato anche di Bruce Paltrow, il regista padre dell'attrice, scomparso nel 2002. «Non dimenticherò mai, ai tempi in cui eravamo fidanzati, del giorno in cui lui venne da me in lacrime e mi disse: "Sai, non ho mai capito cosa intendono quando dicono che stai per acquisire un figlio. Sì, sto per acquisire un figlio"» - ricorda Gwyneth Paltrow - «Tu lo amavi davvero, era un'ispirazione personale e professionale per te. Ed è rimasto così anche se poi, purtroppo, non ci siamo sposati. Lui voleva essere presente e avere una certa influenza sulla vita delle persone a cui voleva bene, e tu senza dubbio eri tra quelle».

«Con tuo padre ci stimavamo tantissimo, per me era un vero e proprio riferimento. Tenevamo davvero tanto alla sua opinione, che lui esprimeva con una franchezza che ho sempre apprezzato molto. Ormai il mancato matrimonio è acqua passata e i nostri rapporti sono perfetti, no?», la replica di Brad Pitt. A quel punto, Gwyneth Paltrow, ironicamente, parla del suo attuale marito, Brad Falchuk: «Alla fine ho trovato il Brad che dovevo sposare, mi ci sono voluti solo 20 anni». Affrontando i rapporti attuali tra gli ex fidanzati, Brad Pitt ha poi aggiunto: «È bello avere una relazione del genere, dopo tutto questo tempo. E ti voglio bene». A quel punto, l'attrice ha replicato: «Anch'io ti voglio tanto bene».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Giugno 2022, 11:27

