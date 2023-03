Bianca Atzei e Stefano Corti riabbracciano Noa Alexander: «Abbiamo infranto il tuo sogno». Il video è esilarante

di Redazione web

Bianca Atzei e Stefano Corti sono da poco rientrati in Italia dopo alcuni giorni trascorsi in Israele. La cantante e la Iena hanno riabbracciato il loro bambino Noa Alexander e una delle ultime storie Instagram che ha postato Stefano è davvero esilarante. Bianca e il compagno postano spesso video divertenti in compagnia del loro bambino.

La storia Instagram di Stefano Corti

Nell'ultima storia Instagram che Stefano Corti ha pubblicato si rivolge al suo bambino Noa Alexander che lo guarda sorridente. La Iena dice: «Ciao Noa, sei contento che la mamma e il papà finalmente siano tornati dall'Israele? È stato un viaggio bellissimo ma mi dispiace infrangere già i tuoi sogni per il futuro: lì non potrai fare il bagnino come desideravi perché nel Mar Morto non può affogare nessuno, galleggiano tutti. I tuoi sogni sono stati distrutti per un po' di sale in più».

La vacanza in Israele

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno trascorso alcuni giorni in Israele dove hanno visitato molti luoghi di culto famosi e il Mar Morto in cui si sono scattati varie foto divertenti che poi hanno postato sui propri profili Instagram.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Marzo 2023, 21:45

