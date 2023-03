Bianca Atzei, Stefano Corti "agguerrito": «Pensi di intenerirmi, non hai capito niente». Cos'è accaduto

di Redazione web

Bianca Atzei e Stefano Corti e amano condividere con i propri follower momenti di vita quotidiana e, infatti, su Instagram postano molto spesso storie o immagini che li vedono alle prese, ad esempio, con la loro nuova vita da genitori. Da quando, infatti, è nato il loro bambino Noa Alexander, la cantante e la Iena condividono gag e siparietti divertenti come ad esempio il video che Stefano Corti ha postato in una delle ultime storie social.

La partita a carte di Bianca Atzei e Stefano Corti

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno festeggiato la festa del papà in famiglia e per chiudere la giornata in bellezza, in serata hanno organizzato una partita di carte. Ad un certo punto del gioco, Stefano inquadra Bianca che tiene in braccio il piccolo Noa Alexander, e scrive: «Pensa di intenerirmi tenendo in braccio nostro figlio... ma non ha capito nulla! Senza pietà». Nel frattempo, il neonato starnutisce e la cantante sorride divertita alla vista dell'espressione del suo bambino.

La festa del papà

Stefano Corti ha poi postato altre storie relative alla festa del papà, che non festeggia solo grazie a Noa Alexander: la Iena infatti, ha già un figlio più grande avuto dalla sua relazione precedente. La didascalia che Stefano Corti ha postato sotto l'ultima foto recita: «Non è scontato diventare papà. Sono grato perché lo sono diventato due volte in età molto diverse tra loro. Ho un ragazzo splendido e un bambino meraviglioso. Loro mi ricordano che sono adulto. Buona festa del papà a tutti!».

