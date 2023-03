Stefano Corti e Bianca Atzei, viaggio in solitaria a Gerusalemme: «Ma dov'è Noa?»

Viaggio in solitaria per la coppia ormai celebre Stefano Corti e Bianca Atzei. Ma dove sono? A mostrarlo è proprio la iena che fa un sondaggio su Instagram dove chiede ai follower dove stanno andando lui e la compagna. «Dopo un anno difficile tra maternità, parto, caduta della retina.. insomma faticoso, ho deciso di portare Bianca a fare un viaggio... ». Ed ecco che poco dopo rivela: «Siamo a Gerusalemme» con la story panoramica della città. Impossibile non notare l'assenza del piccolo Noa, nato poco tempo fa. E i fan non si risparmiano in commenti.

L'assenza

Diventati da poco genitori, la cantante sarda e la iena si sono mostrati sempre premurosi col piccolo Noa, pubblicando spesso tenerezze sui social. Molte dediche e post vengono da Bianca che è felicissima di essere diventata mamma, realizzando il suo grande sogno. E' proprio per questo che i follower non hanno potuto non notare l'assenza del piccolo e sotto il post di Stefano hanno lasciato dei commenti. «Ma Noa?», «Mollato già il bimbo? Mah..», «E il pupo???» si legge tra i commenti dei fan incuriositi dall'assenza del piccolo.

