Bianca Atzei mostra la cicatrice del cesareo, gli hater attaccano: «Sei senza pudore»

E' in forma perfetta Bianca Atzei, a poche settimane dal suo primo parto. E questo ha scatenato gli utenti che, sotto il suo ultimo post Instagram, hanno espresso pareri e mosso critiche alla cantante. In tanga e reggiseno, l'artista sarda si è scattata un selfie allo specchio per mostrare la cicatrice lasciata dal taglio cesareo sulla pancia, definendola «il segno più bello della mia vita». E, puntali come spesso accade, ecco i commenti dei più rancorosi che si scagliano contro la neo mamma, accusandola di volersi mettere solo in mostra. «Ma come fate a ritornare così magre e neanche gonfie» si legge, e ancora: «Tutto ciò per fare vedere che è in forma», «Addio al senso del pudore e del valore stesso alla maternità».

Gli hater

Dopo aver partorito il suo primo figlio, Noa Alexander, avuto dal compagno Stefano Corti, Bianca si è mostrata subito ai follower ed è stato impossibile non notare la sua forma tornata perfetta in tempi record. Ma gli hater non ci stanno e criticano spietatamente Bianca per essersi subito messa a nudo sui social: «Se si operano alle emorroidi fanno vedere pure quello ormai» scrive un utente, «Comunque morivi solo dalla voglia di fotografarti un po’ per farti vedere, hai dato troppa visibilità a tuo figlio, se no non c’era bisogno di mettersi in intimo e in posa», «Non serve a nulla fare selfie in mutande», «Ogni scusa è buona per mettersi in mostra».

Il supporto

Un atteggiamento, quello degli hater, spietato e senza freni, neanche di fronte ad una donna che ha lottato per diventare madre. E non senza soffrire. Ma, fortunatamente, oltre a puntare il dito, c'è chi supporta la cantante sarda, scrivendo commenti da madre a madre e valorizzando la cicatrice che Bianca ha voluto mostrare. «È la cicatrice che mi è stata donata da mio figlio a 45 anni, quando ormai avevo perso ogni speranza», «Un segno di amore e legame indissolubile» e ancora «Le poche cicatrici che vale la pena di avere».

