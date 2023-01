Bianca Atzei, Noa compie 10 giorni. La tenera dedica: «Il tuo profumo è diventato il mio»

«10 giorni»: così inizia il post di Bianca Atzei che celebra i primi giorni di vita del suo piccolo Noa Alexander. Con un post su Instagram, la cantante sarda pubblica una serie di scatti che raccontano questi giorni insieme al suo primogenito, al compagno Stefano Corti e alla madre, che ormai è diventata nonna. «10 giorni di te, del tuo profumo, del tuo odore che ormai sento addosso sempre. È diventato mio. Delle tue labbra a forma di cuore. Color fragola. Vita mia. Noa Alexander» prosegue nella didascalia, dedicando al piccolo parole piene d'amore. Tra gli scatti pubblicati, spunta anche un video della "iena" che, ironicamente, ripete la scena cult del film Disney "Il re leone" portando in alto il bambino e intonando la celebre canzone di sottofondo "Il cerchio della vita" di Ivana Spagna.

La nascita di Noa, per entrambi, è stata desiderata e voluta da tempo. Dopo l'aborto spontaneo, di cui Bianca ha parlato anche a Verissimo, lei stessa ha sempre dichiarato il desiderio di diventare madre. E ora che il sogno si è realizzato si mostra innamorata sempre di più del suo bambino.

I gesti ironici del piccolo

Bianca Atzei ha cominciato una nuova vita da quando il suo bambino Noa Alexander è nato il 18 gennaio scorso. La cantante racconta la sua esperienza da mamma tramite storie e post su Instagram e i follower la seguono con molto affetto. Bianca (quasi ogni mattina) posta dei video o delle immagini in cui si mostra mentre dà da mangiare al neonato. L'ultima storia postata dalla cantante è davvero esilarante. Bianca Atzei stringe tra le sue braccia il piccolo Noa che nel frattempo sta bevendo il latte dal biberon. L'immagine è però molto divertente in quanto il bambino (ovviamente in modo innocente) mostra il dito medio. La cantante ha scritto: «Buongiorno con Noa che mi manda a quel paese».

La nuova vita

Nonostante la vita da neo mamma non sia per nulla semplice, Bianca Atzei ha rivelato in una storia che rinuncia volentieri alle sue ore di sonno per le poppate notturne e per cullare il suo bambino. La cantante comunque, è aiutata anche dal compagno Stefano Corti.

