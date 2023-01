Bianca Atzei, Stefano Corti combatte l'insonnia da neo papà: «Diario di bordo...»

Stefano Corti, papà disperato. Alle prese col neonato Noa, il compagno di Bianca Atzei aggiorna costantemente i fan sulla sua vita da padre bis. Dopo il primo figlio, avuto dalla relazione precedente, da qualche giorno Stefano e la cantante sarda sono diventati genitori. Oltre all'emozione immensa, però, c'è anche lo stress e l'insonnia che regnano sovrani in queste nottate lunghe. E proprio per dare un tocco ironico al tutto, com'è solito fare, Stefano aggiorna i follower attraverso un «Diario di bordo». Stories e sondaggi sulla sua nuova vita e, soprattutto, sul numero di ore in cui potrà dormire.

Ma il sondaggio parte già dai giorni precedenti, in cui Stefano chiede ironicamente ai fan pareri sulle ore in cui potrà riposare. «Chissà se quando espirerò qualcuno mi troverà ancora in questa posizione» scriveva in una stories di ieri ironizzando sul tempo in cui è stato fermo per cullare il piccolo Noa.

La nuova vita

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori del piccolo Noa Alexander da pochi giorni e tramite il proprio profilo Instagram raccontano ai loro follower come procede la vita con il loro bambino. La cantante e la "iena" postano molti video che li ritraggono di notte a darsi il cambio per tenere in braccio Noa tra una poppata e l'altra. Anche questa mattina, dopo la prima notte passata in casa in tre, all'alba i due hanno pubblicato alcune storie su Instagram. Nelle loro ultime storie Instagram Bianca Atzei e Stefano Corti appaiono sì felici, ma anche provati. La cantante ha postato due selfie con il suo neonato alle 5.55 di questa mattina, lunedì 23 gennaio, perché in alcune storie precedenti aveva spiegato ai follower che si stava organizzando con le varie poppate giornaliere e notturne. Stefano Corti invece ha pubblicato dei video alle 2.20 della notte dove spiega: «Noa è inferocito, continua a piangere. Si calma solo se mi alzo in piedi».

La nascita attesissima

Noa Alexander, figlio di Bianca Atzei e Stefano Corti, è nato mercoledì 18 gennaio e la cantante ha descritto il parto come uno dei momenti più belli della sua vita. Bianca ha sempre detto infatti, che uno dei suoi sogni più grandi era quello di diventare mamma.

