Shakira, la mamma ricoverata d'urgenza: «Trombosi ad una gamba». Paura per la cantante

Attimi di paura per la cantante Shakira. La mamma della cantante colombiana, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, è stata ricoverata d'urgenza a Barcellona in ospedale. Come riportano i giornali locali, infatti, la donna è stata ricoverata dopo aver subito una trombosi alla gamba, una condizione che le ha impedito il corretto movimento del flusso sanguigno.

Cosa è successo

Nidia Ripoll, la madre dell'artista colombiana, è ora sotto osservazione dei medici. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, la madre di Shakira e si è sentita male ed è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso per ricevere le giuste cure mediche. Sul luogo hanno rilevato la cause del malore: una trombosi che, fortunatamente, non è arrivata al cervello, ma è stata presa in tempo.

Secondo quanto scrive Telemundo, il coagulo non è arrivato al cervello, Nidia Ripoll è ora fuori pericolo e sta guarendo con prognosi favorevole. Infatti, i media hanno annunciato che la madre di Shakira lascerà presto l'ospedale per ritornare nella propria abitazione.

