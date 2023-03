Bianca Atzei, Stefano Corti legge mentre fa il bagno nel Mar Morto: «Mi faccio i ca*** del Principe Harry»

di Redazione web

Bianca Atzei e Stefano Corti si stanno godendo la loro vacanza di coppia in Israele. I due stanno documentando tutto tramite i propri profili Instagram postano quindi storie e immagini divertenti, come ad esempio, ha fatto Stefano nell'ultimo video pubblicato. La Iena si gode il bagno in compagnia... del Principe Harry.

La storia Instagram di Stefano Corti

Stefano Corti ha postato una storia Instagram, e poi anche un post, in cui si rilassa mentre fa il bagno nel Mar Morto. Il compagno di Bianca Atzei sta leggendo un libro, che però, non è un libro qualsiasi ma l'autobiografia del Principe Harry, "Spare". Il Mar Morto è un lago famoso per trovarsi a 400 metri sotto il livello del mare e per essere il punto più basso al mondo sulla terraferma. Per la sua elevata salinità è possibile galleggiare, ecco perché Stefano riesce a leggere. La didascalia della foto recita: «Galleggiare nel Mar Morto facendomi i ca*** del Principe Harry... fatto», con tanto di spunta verde.

Vacanza di coppia

Bianca Atzei e Stefano Corti si sono concessi la prima vacanza di coppia dopo la nascita del loro bambino Noa Alexander. La cantante, comunque, continua a postare immagini e video del figlio del quale sente molto la mancanza.

