Bianca Atzei, il video esilarante con Stefano Corti: «È esaurito». L'imprevisto in vacanza

Bianca Atzei e Stefano Corti si sono concessi una vacanza in Israele e stanno tenendo aggiornati i propri follower tramite storie e post che pubblicano su Instagram. La coppia (che è partita senza il loro bambino Noa Alexander, perché troppo piccolo per un viaggio del genere), sta visitando varie città come Gerusalemme o Tel Aviv ma gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo, soprattutto per quanto riguarda il traffico.

La storia Instagram di Bianca Atzei

Bianca Atzei ha postato una storia Instagram in cui è bloccata nel traffico con il compagno Stefano Corti che si improvvisa cantante sulle note del brano di Micheal Bolton, "When a Man Loves a Woman". Il video è davvero divertente perché la Iena non azzecca una parola del testo e inoltre non è assolutamente intonata. Bianca, che riprende tutto con il suo smartphone ride dietro lo schermo, anche se, alcune ore prima in un'altra storia postata da Stefano, appariva abbastanza preoccupata per le condizioni di traffico intenso e per il fatto che spesso le regole della strada non vengano rispettate.

Viaggio di coppia

Bianca Atzei e Stefano Corti stanno visitando vari luoghi famosi e di culto dell'Israele e, poi, si concedono anche delle pause in cui assaggiano e assaporano i cibi locali che mostrano su Instagram.

