Bianca Atzei, Stefano Corti: «Ti chiedo scusa Noa se la mamma ti ha vestito così, io non c'entro niente»

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori del piccolo Noa Alexander da pochi mesi. La coppia tiene aggiornati i follower tramite i propri profili Instagram postando storie e immagini e nelle scorse ore la Iena ha pubblicato un video esilarante. Recentemente Stefano Corti aveva spiegato sui social come alcuni giorni non fossero facili perché il bambino non riesce a dormire di notte.

La storia Instagram di Stefano Corti

Nell'ultima storia Instagram che Stefano Corti ha postato sul proprio profilo, inquadra la compagna Bianca Atzei con in braccio il figlio Noa Alexander. Il bambino indossa una salopette a quadri, un maglioncino bianco e una calzamaglia dello stesso colore e un paio di mocassini marroni. Stefano si rivolge al neonato dicendo: «Ti chiedo scusa Noa se la mamma ti ha vestito così, io non c'entro niente. Puoi pure dirlo alla mamma che non è Carnevale», intanto, sullo sfondo, Bianca Atzei se la ride. La Iena posta spesso video esilaranti che lo ritraggono con il suo bambino.

Vita da genitori

Bianca Atzei e Stefano Corti postano continuamente foto e video del loro bambino e la cantante, spesso, scrive quanto sia stata fortunata a diventare mamma dopo il periodo difficile che ha passato, in cui non arrivavano bambini. La vita da genitore, come aveva dichiarato in un monologo a Le Iene, è tutto ciò che ha sempre sognato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 17:39

