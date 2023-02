Bianca Atzei, Stefano Corti: «Anche voi esultate quando i bambini si addormentano?». Il video è esilarante

di Redazione web

Bianca Atzei e Stefano Corti sono alle prese con la vita da neo genitori. Molto spesso la cantante e la Iena postano video e immagini con il loro bambino Noa Alexander. I filmati che pubblica papà Stefano sono davvero divertenti perché riprende il neonato quando fa facce buffe o quando lo tiene in braccio. In una delle ultime storie che ha postato, il compagno di Bianca Atzei ha rivolto un interrogativo ai suoi follower.

La storia Instagram di Stefano Corti

In una delle ultime storie Instagram che Stefano Corti ha postato sul proprio profilo, si vede Bianca Atzei che allatta il piccolo Noa Alexander che mentre beve il latte si addormenta. Quando la Iena si accorge che il bambino dorme, si mette ad esultare ed ecco quindi che chiede ai suoi fan: «Quando i vostri bambini si addormentano, anche voi esultate?».

Bianca e Stefano hanno spesso detto ai loro follower che Noa è un bambino che la notte non vuole proprio saperne di dormire.

Vita da genitori

Il bambino di Bianca Atzei e Stefano Corti è nato da poche settimane e i due sono davvero felici di essere diventati genitori, anche se a volte non è semplice. In uno sfogo su Instagram Stefano aveva detto: «Se a volte ci mostriamo stanchi è perché ci mancano un po' di ore di sonno ma non fa niente perché nulla ci rende più contenti di stare svegli di notte per il nostro bambino».

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Febbraio 2023, 15:48

