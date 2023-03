Bianca Atzei, ninna nanna speciale per il piccolo Noa Alexander: «Salvata da Michael Jackson»

di Redazione web

Bianca Atzei le sta provando tutte per non far piangere il suo bambino Noa Alexander. Nei giorni scorsi la cantante aveva spiegato, tramite il proprio profilo Instagram, che il neonato soffre di coliche e ci sono dei giorni in cui proprio non riesce a trovare pace e sollievo con nulla. Bianca, quindi, si sta inventando tutti gli stratagemmi possibili e uno di questi ha sicuramente funzionato.

Bianca Atzei preoccupata per le coliche del figlio Noa: «Non trova pace, ho provato di tutto ma piange, piange e piange»

Bianca Atzei, Stefano Corti: «Anche voi esultate quando i bambini si addormentano?». Il video è esilarante

Bianca Atzei e lo sguardo sexy (che non è per Stefano Corti): «Che bono»

Il balletto di Bianca Atzei

Nelle sue ultime storie Instagram Bianca Atzei ha mostrato il modo in cui il suo bambino Noa si è calmato: la cantante balla, con il neonato in braccio, sulle note del famoso brano di Michael Jackson "Smooth Criminal" e scrive: «Dopo una notte di Noa pazzerello, dopo ore che non si addormenta... è arrivato in soccorso Michael Jackson e lui sembra gradire, oltre alla canzone, anche il mio balletto». La storia successiva, invece, vede Bianca (con Noa steso sul suo petto) effettuare una serie di vocalizzi. La cantante scrive: «Le sto provando tutte».

Vita da mamma

Bianca Atzei sta raccontando su Instagram la sua vita da mamma. Da quando è nato Noa Alexander le sue giornate (e le sue nottate) sono cambiate radicalmente: la cantante si sta dedicando interamente al neonato, con anche l'aiuto del papà Stefano Corti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA