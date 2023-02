Beatrice Valli, Marco Fantini e la sorpresa (commovente) per San Valentino

di Redazione web

Beatrice Valli e Marco Fantini stanno festeggiando insieme questo giorno di San Valentino. Il modello ha sorpreso l'influencer prima con un pranzo in un luogo romantico e poi con un allestimento da invidia a casa: in salotto c'erano una miriade di cuori, palloncini e mazzi di fiori.

La storia di Beatrice e Marco

La storia d'amore di Beatrice Valli e Marco Fantini è nata all'interno del programma televisivo Uomini e Donne. La coppia è insieme dal 2014 e ha costruito una famiglia numerosa: l'influencer è incinta della sua quarta bambina. Beatrice e Marco sono molto felici e lo testimoniano le apparizioni in pubblico ma anche le storie Instagram che postano. Per San Valentino Marco ha portato fuori a pranzo Beatrice per poi farle trovare la sorpresa a casa.

I progetti lavorativi

Sia Beatrice Valli che Marco Fantini sono molto occupati a livello lavorativo ma nonostante questo riescono benissimo a ritagliarsi degli spazi da dedicare tutti alla famiglia e ai loro bambini.

